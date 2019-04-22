معايعة تؤكد ضرورة التعامل مع مكاتب السياحة والسفر المعتمدة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزيرة السياحة والآثار، رُلى معايعة، أهمية مكاتب السياحة والسفر الفلسطينية المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار في حماية الوطن والمواطن من عمليات الغش والاحتيال، وتعزيزاً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، وأن ما تمتلكه هذه المكاتب من خبرات ومعلومات، يعتبر إنجازاً وطنياً حقيقياً تستحقه فلسطين.وكانت معايعة، قد استقبلت نادر خوري رئيس جمعية مكاتب السياحة والسفر الفلسطينية وأعضاء الجمعية، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم.وأكدت في مستهل استقبالها لرئيس وأعضاء جمعية مكاتب السياحة والسفر الفلسطينية على ضرورة الاستمرار بالشراكة ما بين القطاع السياحي الفلسطيني العام والخاص لما فيه خدمة للمواطن، مؤكدة استمرار العمل والتعاون لتذليل كافة العقبات أمام القطاع السياحي الفلسطيني الخاص لضمان تحقيق التشبيك المباشر بين هذا القطاع الواعد والمهم ونظرائه من القطاعات السياحية من حول العالم، علاوة على كون مكاتب السياحة والسفر الفلسطينية العمادة الأساسية لهذا القطاع.وتحدثت معايعة عن آخر المستجدات الجارية على صعيد قطاعي السياحة والتراث الثقافي، بالأخص في مجال الخطط الترويجية والتسويقية التي تنتهجها الوزارة في الأسواق والمحافل السياحية العالمية لتكثيف اعداد السياح القادمين الى فلسطين من خلال تكثيف المشاركة في اهم المعارض السياحية العالمية وفتح أسواق سياحية جديدة واستهداف فئات عمرية جديدة لتزور فلسطين علاوة على انتهاج مجموعة من الأنماط السياحية الجديدة والتي عملت وستعمل على رفد القطاع السياحي الفلسطيني بوفود جديدة لم تكن تزور فلسطين في الماضي، مما أحدث وسيحدث نقلات نوعية في اعداد السياح القادمين الى فلسطين وفي نسبة الاشغال الفندقي لدى الفنادق الفلسطينية.ومن جهته، شكر خوري باسمة وباسم الجمعية معايعة على تعاونها الكبير في سبيل تذليل العقبات أمام مكاتب السياحة والسفر، مؤكداً استمرار العمل المشترك بين القطاع السياحي الفلسطيني الخاص والعام.وتباحث الجانبان في سبل تطور وتذليل العقبات أمام مكاتب السياحة والسفر الفلسطينية، بالإضافة لسبل تعزيز العمل بالكود الفلسطيني في عملية حجز تذاكر السفر في فلسطين.