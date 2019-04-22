وزارة الأوقاف تنهي الإعداد لبرامجها الدينية خلال شهر رمضان



كما أشار إلى أهمية شهر رمضان الفضيل لعمل الخير ودفع الزكاة للفقراء والمساكين من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني، وتكريس التعاون بين المواطنين، وذلك من خلال تفقد الفقراء والمحتاجين، مشيراً إلى أن على الجميع أن يزيدوا من العطاء، داعياً الأئمة والمؤذنين إلى التخفيف على الناس في المواعظ والصلاة، وعدم التشدد عليهم بالإضافة إلى ضرورة التقيد التام بموعد الأذان، وخاصة أذان الإفطار والإمساك، وإلى تنظيف المساجد وفرشها.



كما تم التأكيد على الأئمة والوعاظ بالتركيز في دروسهم اليومية على بيان فضائل وحرمة الشهر الفضيل وأحكامه الخاصة والحث على النوافل، وصلة الرحم، والتكافل الاجتماعي والدعوة إلى عدم الإسراف وعدم رفع الأسعار واحتكار البضاعة، وضرورة التحلي بالأمانة والصدق وضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه وطننا، والتشجيع على شراء المنتج الوطني، والحث على التقيد بتعاليم ديننا السمح من التسامح والعفو والرحمة والصبر والمصابرة والمرابطة.



من جهته، طالب رجوب الأئمة والخطباء بحث المواطنين على تكثيف التوافد على المسجد الأقصى، وشد الرحال إليه رغم إجراءات الاحتلال وقيوده التي تحول بينهم وبين أدائهم لعبادتهم، معتبراً أن إصرار المواطن الفلسطيني على قيامه بواجبه، وشده الرحال لمدينة القدس والمسجد الأقصى عبادة تضاعف أجره، إضافة إلى ما يمثله هذا العمل من أبعاد سياسية وقانونية على المستويات كافة محلياً ودولياً.

رام الله - دنيا الوطنأنهت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الإعداد لبرامجها الدينيةوالوعظية والإرشادية المعدة لقرب حلول شهر رمضان المبارك،جاء ذلك، خلال لقاء وكيل الوزارة حسام أبو الرب، والمستشار زياد رجوب، بمدراء الأوقاف.واستعرض أبو الرب خطة الوزارة لتشكيل لجان أهلية لرعاية المساجد، وسد العجز الموجود بها من أئمة ومؤذنين وسدنة، داعياً مدراء الأوقاف إلى العمل عليها بأسرع وقت، لتكون رديفاً للوزارة في عملها في المساجد.