شؤون فلسطينية

الخصومات تَطال الهلال الأحمر.. مصادر لـ"دنيا الوطن": صرف رواتب موظفي الجمعية بنسبة 70%

الخصومات تَطال الهلال الأحمر.. مصادر لـ"دنيا الوطن": صرف رواتب موظفي الجمعية بنسبة 70%
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكدت مصادر فلسطينية، اليوم الاثنين، أن موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، سيستلمون راتب شهر نيسان/ أبريل، مخصومًا منه نسبة 30% على الأقل، مشيرة إلى أن الخصم، سيستمر حتى حل الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، لا سيما وأن الهلال الأحمر يتبع لمنظمة التحرير.

وقالت المصادر لـ"دنيا الوطن": إنه على الرغم من مساعي عدم اقتطاع رواتب الموظفين، إلا أن كل المحاولات فشلت، وسيتم صرف رواتب بنسبة 70% لكافة موظفي الهلال، في الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن أعلى رواتب الجمعية، هي لضباط الإسعاف، وهؤلاء رواتبهم قبل الخصم (3200) شيكل فأكثر، لكن بعد الخصم سيحصلون لربما فقط على (2000) شيكل، وقد تزداد نسبة الخصومات حال لم تنتهِ أزمة السلطة المالية.

وعن مدراء الجمعية، وما إذا كان سيحصل خصومات على رواتبهم، أكدت المصادر، أن الخصم لم يطلهم، لأنهم منتدبون من قبل السلطة الفلسطينية، وخُصِمت رواتبهم منذ أزمة رواتب الموظفين العموميين، فيما موظفو العقود في الهلال الأحمر، لن يطلهم أيضًا، أي خصم، لأن رواتبهم متدنية حوالي (1500) شيكل، ويتم منحهم فقط "مكافأة" شهرية، وستسمر بالأشهر المقبلة، بنفس الوتيرة.

وذكرت المصادر، أن الخصومات ستطال فقط الموظفين الرسميين، كضابط الإسعاف، ومن يعملون بداخل الجمعية، بغزة والضفة، موضحة أن هنالك أعدادًا كبيرة من الموظفين، تحصلوا على قروض مالية من البنوك، وهذا يعني أن الخصومات ستزداد وستأخذ البنوك قروضها المستحقة، مشيرة إلى أن موظفي الهلال الأحمر، سيُطبق عليهم ما تم تطبيقه على موظفي الحكومة الفلسطينية.

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