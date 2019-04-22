الاحتلال يُعلن عدة إجراءات متعلقة بالفلسطينيين بمناسبة قرب حلول رمضان والعيد

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عدة إجراءات تتعلق بالفلسطينيين، استعداداً لشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر السعيد.



وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، كميل أبو ركن عبر موقعه على (فيسبوك): إنه سيتم السماح لدخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة للرجال دون 16 عامًا وفوق 40 عامًا من العمر، وللنساء مهما كان عمرهن دون الحاجة لتصريح.





وأضاف: "بالنسبة للرجال، الذين يبلغون من العمر 30 إلى 40 عامًا، يجب إصدار تصريح دخول من خلال مكتب الارتباط الفلسطيني.



وأكد أنه سيتم إصدار 150.000 تصريح دخول للمتزوجين لأجل زيارة العائلات، دون قيود العمر خلال أيام الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 10 مساءً خلال عيد الفطر.



كما سيتم إصدار 700 تصريح زيارة في الضفة الغربية للأقارب القادمين من الدول العربية، وسيتم التقدم بطلب الحصول على تصريح إلى مكتب الارتباط الفلسطيني.



وأضاف أبو ركن: أن 700 تصريح، ستصدر لسفر المواطنين الفلسطينيين إلى الخارج من خلال مطار (بن غوريون) الدولي.

رام الله - دنيا الوطن