شؤون فلسطينية

يناشدون الرئيس عباس.. لن تُصدق كم ستخسر مستشفى (هداسا) لوقف التحويلات الطبية

يناشدون الرئيس عباس.. لن تُصدق كم ستخسر مستشفى (هداسا) لوقف التحويلات الطبية
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ناشد مدير عام مستشفى (هداسا) الإسرائيلي في القدس البروفيسور (زئيف روتنشتاين)، الرئيس محمود عباس، بعدم خلط الأمور المتعلقة بحياة البشر بالسياسة، على حدّ وصفه. 

وكشف روتنشتاين، أنّ دخل المستشفى الذي يديره يبلغ أكثر من مئة مليون شيكل، جرّاء تحويلات وزارة الصحة الفلسطينية، التي توقفت مؤخرًا. 

وبحسب تقرير لصحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، صدر يوم الجمعة الماضي، فإنّ المستشفيات الإسرائيلية، تتخوّف من دخول المستشفيات التركيّة على خط التحويلات الطبيّة الفلسطينية، بحكم أنها قادرة على إجراء العمليات الجراحية، وبتكلفة أقل بكثير، مما يدفعه الفلسطينيون للمستشفيات الإسرائيلية.

وتشير تقديرات الصحيفة الإسرائيلية إلى أنّ أرباح المستشفيات الإسرائيلية، ستشهد تراجعًا كبيرًا في حال أوقفت وزارة الصحة الفلسطينية، تحويل المرضى إلى المستشفيات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قررت في آذار/ مارس الماضي، وقف جميع التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية في القدس، وداخل الخط الأخضر، على خلفية اقتطاع إسرائيل لنصف مليار شيكل، من عائدات الضرائب الفلسطينية. 

وقال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، في كلمة له في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الثانية، في مقر المجلس بمدينة رام الله، اليوم الاثنين: إن وفداً تم إرساله إلى المملكة الأردنية ومصر؛ لمناقشة إرسال التحويلات الطبية إلى الدول العربية، بدل المستشفيات الإسرائيلية، وذلك بعدما قررت السلطة الفلسطينية وقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل.

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