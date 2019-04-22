شؤون فلسطينية

"إجراءات الرئيس عباس" استعادة غزة وتسوية الخلافات مع (الجبهتين).. وضرب الاقتصاد الإسرائيلي

"إجراءات الرئيس عباس" استعادة غزة وتسوية الخلافات مع (الجبهتين).. وضرب الاقتصاد الإسرائيلي
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
 قال عضو مجلس النواب المصري، سمير غطاس: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيتخذ قريبًا قرارات تُصنّف على أنها خطيرة، لمواجهة (صفقة القرن)، ولمجابهة قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة، وهذه الإجراءات، وغيرها، تم إطلاع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي عليها.

وأكد غطاس خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، أن السلطة الفلسطينية، ستعيد النظر في اتفاق باريس، كما ستتخذ إجراءات تدريجية لوقف أي تنسيق أمني مع إسرائيل، وصولًا إلى التجميد الكامل، مبينًا أن الرئيس عباس، سيضغط على حماس؛ كي توقف هي الأخرى كل أشكال التنسيق مع إسرائيل، بما يشمل تفاهمات قطاع غزة.

وأوضح، أن قيادة حركة فتح، تعمل في الوقت الحالي لتسوية أي خلافات مع الجبهتين الديمقراطية والشعبية، واستعادتهما إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

وشدد على أن أي إجراء من قبل إسرائيل بفرض السيادة على المنطقة (ج) في الضفة، سيقابل على الفور من أبو مازن بالغاء اتفاق أوسلو، كما أنه إذا ما تجاوز ترامب حل الدولتين، فلا بد له من تحمل تداعيات انتقال الفلسطينيين إلى استراتيجية الدولة الواحدة، والمعروفة باسم (ثنائية القومية)، لافتًا إلى أن القيادة الفلسطينية، تريد ضرب الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه يعتمد كثيرًا على الأموال الفلسطينية، وبدأ بالفعل هذا الأمر عبر وقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل.

وقال غطاس: إن "أوهام توسيع غزة على حساب سيناء المصرية تبخرت تمامًا"، وفي ذات الوقت، القيادة الفلسطينية واثقة من استعادة غزة قريبًا.

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