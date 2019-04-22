دولي

العثور على 87 جهاز تفجير قنابل بموقف الحافلات الرئيسي بالعاصمة السريلانكية

العثور على 87 جهاز تفجير قنابل بموقف الحافلات الرئيسي بالعاصمة السريلانكية
تفجيرات سيرلانكا
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن متحدث باسم شرطة سريلانكا: أنه تم العثور على 87 جهاز تفجير قنابل، بموقف الحافلات الرئيسي بالعاصمة كولومبو.

يأتي ذلك بعد وقت قليل من رفع السلطات السريلانكية، اليوم الاثنين، حظر التجول الذي فرضته بعد يوم من مقتل (290) شخصاً، وإصابة نحو (500) آخرين في سلسلة تفجيرات، استهدفت كنائس وفنادق فخمة خلال عيد القيامة، يوم الأحد.

وبحسب (رويترز) لم تُعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو، ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

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