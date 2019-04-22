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شؤون فلسطينية

إطلاق موسوعة المخيمات الفلسطينية

إطلاق موسوعة المخيمات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
تنطلق مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمّان، مراسم إشهار إحدى أكبر الموسوعات المختصة بالمخيمات الفلسطينية، تحت اسم (موسوعة المخيمات الفلسطينية).

وتتميز موسوعة المخيمات الفلسطينية بشموليتها، حيث تغطّي المخيمات الفلسطينية في مناطق اللجوء الخمس "الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، سورية ولبنان"، وتتناول الموسوعة في موضوعاتها المخيمات الفلسطينية من حيث الجغرافيا والتاريخ، والديمغرافيا، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية، كما تتحدّث عن أبرز المحطات التي مرّ بها كل مخيم على حدة، وأبرز شخصياته، وأسماء شهدائه وأسراه ونضال أبنائه الوطني، خدمة لقضيتهم العادلة.

وعندما يكون المخيم أصل الحكاية، ومن أزقته وحواريه تنطلق الحكايا، وجب على فريق عمل الموسوعة -الذي تجاوز عدد العاملين المتطوعين فيه ما يزيد عن أربعين باحثاَ ومتطوعاً- إيلاء هذا العمل أهمية بالغة، بغية تسليط الضوء على معاناة أبناء فلسطين اللاجئين، والمصاعب والمآسي التي مرّوا بها منذ بدايات رحلة اللجوء ولغاية يومنا الحاضر، إضافة إلى توثيق التجارب ونجاحات اللاجئين الفلسطينيين وأبنائهم، وإيصال رسالتهم  إلى العالم أجمع، بأن أبناء فلسطين، يعملون بجد رغم الألم، حتى يحققوا أحلام آبائهم وأجدادهم بالعودة إلى أرضهم المحتلة، واستعادة حقوقهم من براثن العدو الصهيوني.

وأشارت الأستاذة أسماء السعدي، المشرفة على الموسوعة إلى أهمية هذا العمل، وحجم الجهد الكبير الذي بذل في سبيل إعداده، منوهة إلى أن الهدف من هذه الموسوعة، تسليط الضوء على شريحة اللاجئين الفلسطينيين من أبناء المخيمات، ونقل صور معاناتهم إلى العالم أجمع، بالإضافة إلى إظهار إبداعات أبناء المخيمات في كافة المجالات.

كما أكدت أن الموسوعة هي عمل جبّار، لا يزال بحاجة إلى الكثير من الجهد والعمل، خاصة المعلومات التي تتحدث عن أبناء التجمعات الفلسطينية في الدول العربية، والجاليات الفلسطينية في الدول الغربية، والتي يسعى فريق العمل إلى تغطيتها.

ودعت جميع الجهات المختصة والباحثين في شؤون اللاجئين في المخيمات، إلى العمل معاً من أجل تحقيق هذا الإنجاز النوعي، والذي تعتبره "المرجع الأول للشتات الفلسطيني".

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