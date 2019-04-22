الشرطة تضبط 88 قطعة أثرية بحوزة تاجر آثار في الخليل

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة اليوم، مجموعة من القطع الأثرية، كانت بحوزة تاجر آثار في مدينة الخليل.وذكـر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة السياحة والآثار، تتعلق بحيازة أحد الأشخاص على مجموعة من القطع الأثرية في مدينة الخليل، وعلى الفور قامت الشرطة بعمل حاجز تفتيش للمشتبه به على مدخل المدينة لإلقاء القبض عليه، وضبط ما بحوزته من قطع أثرية".وأضاف البيان بأنه ولدى اقتراب المركبة المشبوهة التي يستقلها المشتبه به لمنطقة الحاجز، سارع عناصر الشرطة لإيقافها وإلقاء القبض على السائق، وخلال تفتيش المركبة عثر بداخلها على 88 قطعة أثرية، كانت عبارة عن عملات معدنية تعود لعصور مختلفة، بناء على ذلك قامت شرطة السياحة والآثار بضبط هذه القطع، وإلقاء القبض على المشتبه به، حيث تم عرض القطع على دائرة الآثار، وتبين بأنها قطع أثرية نادرة.وأكد البيان، توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته مع المضبوطات لجهات الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.