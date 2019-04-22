عبد الكريم يُشدد على ضرورة عقد حوار استراتيجي لفصائل منظمة التحرير



وأضاف عبد الكريم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن سياسة حكومة الاحتلال، تتطلب التوحد والابتعاد عن التناحر الداخلي في صفوف حركتنا الوطنية، والتقدم نحو حوار وطني شامل؛ لوضع خطة مجابهة جماعية لإجراءات الاحتلال والإدارة الأمريكية.







رام الله - دنيا الوطنشدد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم، على أهمية عقد حوار استراتيجي لفصائل منظمة التحرير، بعد تنفيذ عملي لقرارات المجلسين الوطني والمركزي السابقة، من أجل أن تشكل الاجتماعات المقبلة، نقطة انطلاق نحو الأمام.