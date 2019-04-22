الشرطة: سقوط سيدة من سكان (التفاح) بغزة من الطابق الثاني وحالتها مستقرة



وذكر المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي في تصريحات لـ"دنيا الوطن" أن المواطنة ي. ف (30 عاماً) من سكان حي (التفاح) وصلت مستشفى الشفاء مصابة، نتيجة سقوطها من الطابق الثاني، وحالتها متوسطة.

خاص دنيا الوطنقالت الشرطة بغزة اليوم الاثنين: إن مواطنة من سكان حي (التفاح) شرق مدينة غزة، وصلت مستشفى الشفاء، بعد سقوطها من الطابق الثاني من منزلها.