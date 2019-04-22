الشرطة: سقوط سيدة من سكان (التفاح) بغزة من الطابق الثاني وحالتها مستقرة
خاص دنيا الوطن
قالت الشرطة بغزة اليوم الاثنين: إن مواطنة من سكان حي (التفاح) شرق مدينة غزة، وصلت مستشفى الشفاء، بعد سقوطها من الطابق الثاني من منزلها.
وذكر المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي في تصريحات لـ"دنيا الوطن" أن المواطنة ي. ف (30 عاماً) من سكان حي (التفاح) وصلت مستشفى الشفاء مصابة، نتيجة سقوطها من الطابق الثاني، وحالتها متوسطة.
قالت الشرطة بغزة اليوم الاثنين: إن مواطنة من سكان حي (التفاح) شرق مدينة غزة، وصلت مستشفى الشفاء، بعد سقوطها من الطابق الثاني من منزلها.
وذكر المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي في تصريحات لـ"دنيا الوطن" أن المواطنة ي. ف (30 عاماً) من سكان حي (التفاح) وصلت مستشفى الشفاء مصابة، نتيجة سقوطها من الطابق الثاني، وحالتها متوسطة.
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