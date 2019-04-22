أبو يوسف: المُصالحة تتم بتنفيذ الاتفاقات الموقعة وليس بالأموال التي تدخل غزة



وأضاف أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن المجلس المركزي، سيناقش تحديد العلاقة مع إسرائيل وفق قرارات المجلسين المركزي والوطني السابقة، خاصة في ظل المخططات الأمريكية والإسرائيلية لإضفاء الشرعية على الكتل الاستيطانية في الضفة، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.



وأشار أبو يوسف إلى أن ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي، من أبرز الملفات التي سيناقشها المركزي، مؤكداً على أن المدخل الرئيسي لذلك، هو بتحقيق المصالحة الوطنية، عبر تنفيذ الاتفاقات الموقعة، وليس عبر الأموال التي تدخل إلى غزة، ولا التهدئة مقابل تهدئة، مشدداً على أنه لا يمكن القبول بغير ذلك في ظل

الأهداف الأمريكية، لمحاولة تمرير (صفقة العار) من خلال قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، دكتور واصل أبو يوسف: إن جدول أعمال دورة المجلس المركزي المقبلة، ستبحث مجموعة من القضايا المهمة تتعلق بكيفية بلورة موقف عربي إسلامي ودولي داعم؛ لإجهاض ما تسمى (صفقة القرن) ما يتطلب وضع أليات عملية لمواجهتها.