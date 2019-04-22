محيسن: لخطورة المرحلة.. لستُ مع بدء حوار جديد مع أي فصيل فلسطيني

وأكد محيسن، أنه ليس مع بدء حوار جديد مع أي فصيل من الفصائل، للتشاور بشأن الانضمام لجلسات المجلس المركزي، وذلك لخطورة المرحلة، داعياً الجميع لطرح آرائه في الاجتماع المقبل، بما يصب في مصلحة أبناء شعبنا.



وشدد محيسن في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، على أن القضية الفلسطينية، تتعرض لمخاطر استراتيجية، تتطلب من الجميع الوقوف عند مسؤولياته، والارتقاء لمتطلبات المرحلة، من أجل التصدي لهذا المشروع، الذي يُهدد مستقبل القضية.



وأضاف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن تحركات الرئيس محمود عباس، ولقاءاته المتواصلة مع الأشقاء العرب، والتنسيق الدائم مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تأتي من أجل التصدي للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.