محيسن: لخطورة المرحلة.. لستُ مع بدء حوار جديد مع أي فصيل فلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) جمال محيسن: إن الظرف الذي سينعقد فيه المجلس المركزي، صعب جداً في ظل إعلان ترامب عما تسمى بـ (صفقة القرن)، مشيراً إلى أن الدورة المقبلة، ستناقش ما نُفذ من قرارات المجلسين الوطني والمركزي السابقة، ووضع آليات لتنفيذ ما لم يتم تنفيذها.
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) جمال محيسن: إن الظرف الذي سينعقد فيه المجلس المركزي، صعب جداً في ظل إعلان ترامب عما تسمى بـ (صفقة القرن)، مشيراً إلى أن الدورة المقبلة، ستناقش ما نُفذ من قرارات المجلسين الوطني والمركزي السابقة، ووضع آليات لتنفيذ ما لم يتم تنفيذها.
وأكد محيسن، أنه ليس مع بدء حوار جديد مع أي فصيل من الفصائل، للتشاور بشأن الانضمام لجلسات المجلس المركزي، وذلك لخطورة المرحلة، داعياً الجميع لطرح آرائه في الاجتماع المقبل، بما يصب في مصلحة أبناء شعبنا.
وشدد محيسن في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، على أن القضية الفلسطينية، تتعرض لمخاطر استراتيجية، تتطلب من الجميع الوقوف عند مسؤولياته، والارتقاء لمتطلبات المرحلة، من أجل التصدي لهذا المشروع، الذي يُهدد مستقبل القضية.
وأضاف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن تحركات الرئيس محمود عباس، ولقاءاته المتواصلة مع الأشقاء العرب، والتنسيق الدائم مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تأتي من أجل التصدي للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.
وشدد محيسن في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، على أن القضية الفلسطينية، تتعرض لمخاطر استراتيجية، تتطلب من الجميع الوقوف عند مسؤولياته، والارتقاء لمتطلبات المرحلة، من أجل التصدي لهذا المشروع، الذي يُهدد مستقبل القضية.
وأضاف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن تحركات الرئيس محمود عباس، ولقاءاته المتواصلة مع الأشقاء العرب، والتنسيق الدائم مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تأتي من أجل التصدي للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.
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