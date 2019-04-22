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شؤون فلسطينية

عيسى: الاستيطان ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية ليُقطّع أوصالها ويُشتت ساكنيها

عيسى: الاستيطان ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية ليُقطّع أوصالها ويُشتت ساكنيها
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، الاستيطان سرطاناً خطيراً يستشري في الضفة الغربية بما فيها العاصمة- القدس، وقال: "الاستيطان ينهش جسد المدن والقرى الفلسطينية ليقطع أوصالها ويشتت ساكنيها، والضفة الغربية، أصبحت مقسمة وباتت أشبة بمدن صغيرة منفصلة بالمئات من التجمعات والبؤر الاستيطانية التي تتمركز على الجبال والتلال، محولةً حلم الدولة الفلسطينية إلى سراب.

وأضاف عيسى: "الاستيطان بالقدس رواية أخرى، فالتجمعات الاستيطانية، تُجاور البيوت العربية، وتحيط المدينة من جميع جوانبها لتكبلها وتحاصرها وتجعلها بمنأى عن محيطها العربي، وتصادر ما تبقى من أراضيها، وتهجر سكانها وقاطنيها، لتتحول المدينة المقدسة مهبط الديانات ومركز السلام إلى مدينة يهودية تضم مئات الآلاف من المستوطنين المتطرفين المتربصين بعروبة القدس وحضارتها".
            
وتابع عيسى: "لخطورة الاستيطان ودوره في سرقة الأرض العربية الفلسطينية وتهويدها، وعزل المدن الفلسطينية ومحاصرة المدينة المقدسة، لا بد من رص الصفوف، ووضع جدول عملي واضح لمقاومة سرطان الاستيطان والتخفيف من آثاره، ومحاربة المخططات الإسرائيلية لتهويد الأرض وسرقة التاريخ، للحفاظ على ما تبقى من عروبة القدس".

وطالب بوضع العالم أجمع بصورة ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من سرقة للأراضي وإقامة للتجمعات الاستيطانية وتوطين آلاف المستوطنين على حساب الفلسطينيين وأراضيهم وحقوقهم، وإثارة قضية الاستيطان في المحافل العربية والدولية، وإبراز الحقائق مدعمة بالوثائق والأرقام والصور والخرائط لإدانة الاحتلال، وتعرية مخططاته ضد الفلسطينيين وأراضيهم.

وشدد عيسى على ضرورة تشبث الفلسطيني بأرضه، وعدم الابتعاد عنها أو تركها، والاهتمام بها واستغلالها من خلال البناء أو إقامة المشاريع الزراعية والاقتصادية، حتى لا تكون فارغة تنال منها أطماع المتطرفين والمستوطنين، والعمل على نشر الوعي والثقافة داخل المجتمع الفلسطيني بخطورة الاستيطان وآثاره ونتائجه المدمرة، وكيفية مقاومته والحد منه، من خلال عقد الندوات والمحاضرات وورش العمل في المدارس والجامعات والكليات والنوادي، والعمل على إعداد نشرات وكتب توعوية حول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وطرق الحد منه وتوزيعها على الفلسطينيين المتوقع سرقة أراضيهم، وإقامة مستوطنات عليها.

وأكد عيسى على أهمية استغلال التلال، وأعالي الجبال في الضفة الغربية، وإقامة المشاريع عليها، حتى لا تكون عرضة للسلب والاستيطان. 

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