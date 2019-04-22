لجنة الانتخابات المركزية تُصدر تقريرها السنوي للعام 2018
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت لجنة الانتخابات المركزية، تقريرها السنوي للعام 2018، والذي يعتبر الثاني ضمن سلسلة تقارير أعمالها ونشاطاتها السنوية.
وقد تناول التقرير الذي جاء في 52 صفحة، نبذة عن اللجنة وأعمالها خلال العام المنصرم، لا سيما الانتخابات المحلية- الإعادة الجزئية، والتي جرت في الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2018، بالإضافة إلى المشاريع والنشاطات المنفذة، وميزانية اللجنة خلال العام الماضي، وخططها وأنشطتها المقبلة.
أصدرت لجنة الانتخابات المركزية، تقريرها السنوي للعام 2018، والذي يعتبر الثاني ضمن سلسلة تقارير أعمالها ونشاطاتها السنوية.
وقد تناول التقرير الذي جاء في 52 صفحة، نبذة عن اللجنة وأعمالها خلال العام المنصرم، لا سيما الانتخابات المحلية- الإعادة الجزئية، والتي جرت في الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2018، بالإضافة إلى المشاريع والنشاطات المنفذة، وميزانية اللجنة خلال العام الماضي، وخططها وأنشطتها المقبلة.
كما ويتضمن التقرير شرحاً عن المشاركات الدولية للجنة إقليمياً ودولياً، بما فيها الرقابة على الانتخابات في دول مختلفة من العالم.
وقد شرعت اللجنة بتوزيع التقرير على المؤسسات الرسمية والأهلية، إضافة إلى الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، كما وتم نشر نسخة إلكترونية من التقرير على موقع اللجنة الإلكتروني.
وقد شرعت اللجنة بتوزيع التقرير على المؤسسات الرسمية والأهلية، إضافة إلى الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، كما وتم نشر نسخة إلكترونية من التقرير على موقع اللجنة الإلكتروني.
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