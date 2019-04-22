لجنة الانتخابات المركزية تُصدر تقريرها السنوي للعام 2018



وقد شرعت اللجنة بتوزيع التقرير على المؤسسات الرسمية والأهلية، إضافة إلى الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، كما وتم نشر نسخة إلكترونية من التقرير على موقع اللجنة الإلكتروني.

كما ويتضمن التقرير شرحاً عن المشاركات الدولية للجنة إقليمياً ودولياً، بما فيها الرقابة على الانتخابات في دول مختلفة من العالم.