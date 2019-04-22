رائد مبروك اختفى في تركيا.. وأطفاله السبعة يُناشدون البحث عنه

رام الله - دنيا الوطنلا يرتاح الفلسطيني الذي يهرب من ضنك المعيشة في غزة بسبب الحصار، فهو يتعرض إما للموت في "قوارب الموت"، أو الاعتقال بتهمة الهجرة غير الشرعية، أو يختفي فجأة، ولا تعلم عائلته عنه شيئاً.والأخيرة حدثت مع السيد رائد محمود مبروك (44 عاماً)، حيث سافر في بداية شهر 2 بطريقة شرعية عبر تأشيرة سياحية إلى تركيا، يرافقه اثنان من أبناء أشقائه.كان رائد ينوي الهرب من تركيا إلى اليونان، فجعل أحد أبناء أشقائه يسبقه هناك، وأخبره أنه سيلحق به.تحرك رائد في تاريخ 28 / 3 إلى اليونان، وأخبر عائلته بذلك، وكان هذا آخر اتصال لهم به.تقول عائلته لـ"دنيا الوطن": "كان هناك أخبار عن 3 جثث في إحدى جُزر اليونان، وتواصلنا مع السفارة الفلسطينية باليونان، وأخبرونا أن الجثث تعود لصيادين من الجنسية التركية".وأضافت عائلته: "تواصلنا مع السفارة الفلسطينية بتركيا، ولم تعطنا ردوداً واضحة، فقط يخبروننا أن نصبر ونتأني، ولكن كيف نصبر، وأطفاله السبعة يشعرون بالهلع والخوف على مصير والدهم".تُناشد عائلة مبروك الجهات المسئولة والمختصة بالبحث عنه ومعرفة مصيره.للتواصل / 0598402190