معابر غزة تحرم شاباً من حلم الإنجاب.. يُناشد حسين الشيخ ومدحت طه

يُعاني شاب من غزة رفض ذكر اسمه من عُقم منذ 7 سنوات، وقد أجريت له عملية سحب عينة من الخصية 3 مرات، ولم تنجح.

يحتاج الشاب بحسب التقارير الطبية إلى علاج في مركز متقدم خارج غزة، ويستطيع أن يتعالج مع زوجته على حسابه الشخصي، لكنه يحتاج إلى تصريح خروج مع زوجته إلى الضفة الغربية.

يناشد الشاب حسين الشيخ خليل، ومدحت طه، بتسهيل إخراج تصريح له ولزوجته، ومساعدته في تحقيق حلمه في الإنجاب.

للتواصل / 0592279834