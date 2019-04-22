معابر غزة تحرم شاباً من حلم الإنجاب.. يُناشد حسين الشيخ ومدحت طه
رام الله - دنيا الوطن
يُعاني شاب من غزة رفض ذكر اسمه من عُقم منذ 7 سنوات، وقد أجريت له عملية سحب عينة من الخصية 3 مرات، ولم تنجح.
يناشد الشاب حسين الشيخ خليل، ومدحت طه، بتسهيل إخراج تصريح له ولزوجته، ومساعدته في تحقيق حلمه في الإنجاب.
للتواصل / 0592279834
يحتاج الشاب بحسب التقارير الطبية إلى علاج في مركز متقدم خارج غزة، ويستطيع أن يتعالج مع زوجته على حسابه الشخصي، لكنه يحتاج إلى تصريح خروج مع زوجته إلى الضفة الغربية.
يناشد الشاب حسين الشيخ خليل، ومدحت طه، بتسهيل إخراج تصريح له ولزوجته، ومساعدته في تحقيق حلمه في الإنجاب.
للتواصل / 0592279834
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