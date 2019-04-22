تعديل على ساعات عمل (معبر الكرامة) بسبب الأعياد اليهودية







رام الله- دنيا الوطنأعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، نظمي مهنا عن إجراء تعديل في ساعات العمل على (معبر الكرامة) خلال أشهر نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو، وأيلول/ سبتمبر، وتشرين الأول/ أكتوبر (2019).وذكر مهنا في بيان صحفي، أن التعديل على دوام المعبر، سيكون على أيام متفاوتة، وذلك بسبب الأعياد اليهودية.سيكون العمل بالمعبر كالتالي: