ستة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال

يخوض ستة أسرى إداريين، معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، في سجون الاحتلال، رفضًا وتنديدًا بالإجراءات والسياسات الإسرائيلية القمعية، وفي مقدمتها الاعتقال الإداري التعسفي، وهم: حسام الرزة، ومحمد طبنجة، وخالد فراج، وحسن العويوي، وعودة الحروب، إضافة للمعتقل أيمن اطبيش، الذي أعلن إضرابه مؤخرًا رفضًا لقرار عزله.





ويُواصل الأسير حسام الرزة (61 عامًا)، من نابلس، الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 19 مارس 2019، رفضًا لاعتقاله الإداري، وصادفت قبل أيام الذكرى السنوية الأولى لاعتقاله الحالي، الذي جرى بتاريخ 17 أبريل 2018، وهو أسير سابق قضى في معتقلات الاحتلال، ما مجموعه (18) عامًا، منهم (11) عامًا في الاعتقال الإداري، كما أن أحد أبنائه معتقل وهو بدر الرزة.





كما يُواصل الأسير محمد طبنجة (38 عامًا) من نابلس إضرابه عن الطعام منذ 25 مارس 2019، علمًا أنه معتقل منذ 28 حزيران 2018، ويقبع في معتقل (النقب الصحراوي)، وهو متزوج وأب لطفلين.





فيما يُواصل الأسير خالد فراج (31 عامًا) من مخيم الدهيشة إضرابه عن الطعام منذ 26 مارس 2019، كذلك ضد اعتقاله الإداري، وهو معتقل منذ 23 كانون الثاني 2018، ويقبع في معتقل (النقب الصحراوي)، ووفقًا لعائلته فإن وضعه الصحي في تدهور مستمر، وبدأت أعراض صحية خطيرة تظهر عليه.





وناشدت والدة الأسير فراج، مطلع الأسبوع الحالي، كافة المؤسسات الحقوقية المحلية، والدولية، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، للتدخل من أجل معرفة مصير ابنها المضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري منذ نحو شهرٍ، في ظروف اعتقالية سيئة.





ووفق عائلة الأسير فرّاج، فحالته الصحية باتت حرجة، وتتردّى بشكل حاد، لاسيّما بعد نقله من مكان اعتقاله في سجن النقب الصحراوي، إلى مكانٍ مجهول.





ومن محافظة الخليل، يواصل الأسيران حسن العويوي، وعودة الحروب إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ 2 أبريل 2019، احتجاجًا على اعتقالهما الإداري.





ولفت النادي إلى أن الأسير عودة (32 عامًا) وهو من بلدة دورا ومعتقل منذ شهر كانون الأول 2018 ويقبع في معتقل (النقب الصحراوي) وهو أب لعشرة أطفال.





أما الأسير العويوي (35 عامًا) معتقل منذ 15 يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، ويقبع في معتقل (النقب الصحراوي)، وقضى سابقًا سنوات في معتقلات الاحتلال.





وأعلن الأسير أيمن اطبيش (39 عامًا) من محافظة الخليل إضرابه عن الطعام يوم 16 أبريل، ضد استمرار عزله في معتقل (أيالون)، وهو معتقل إداري منذ مطلع أغسطس 2016، وبدأت عملية عزله منذ شهر تشرين الثاني 2017، علمًا أنه أسير سابق اُعتقل ما مجموعه (13) عامًا بين أحكام واعتقال إداري، وإدارة معتقلات الاحتلال وجّهت له تهم جديدة إلى جانب أمر اعتقاله الإداري، بعد مواجهة جرت مع السّجانين خلال عملية عزله.

رام الله - دنيا الوطن