شؤون فلسطينية

اليوم.. خدمات رفح والشجاعية يتصارعان على لقب كأس غزة

اليوم.. خدمات رفح والشجاعية يتصارعان على لقب كأس غزة
رام الله - دنيا الوطن
يُسدل الستار اليوم الاثنين، على بطولة كأس فلسطين، لأندية قطاع غزة، عبر إقامة المباراة النهائية، التي ستجمع بين فريقي خدمات رفح واتحاد الشجاعية، على ملعب اليرموك، بمدينة غزة.

ويتطلع نادي خدمات رفح لإحراز الثنائية هذا الموسم، بعدما سبق له أن حسم لقب الدوري العام، فيما يعتبر اتحاد الشجاعية بطولة الكأس أفضل وسيلة لمصالحة الجماهير، بعد السنوات العجاف الأخيرة منذ إحراز الثلاثية التاريخية "الدوري والكأس وكأس السوبر" موسم 2013-2014.

خدمات رفح، لم يكن مقنعًا في بطولة الكأس، حيث سجل في مباراة واحدة من أصل 4 مباريات خاضها، على عكس الشجاعية الذي سجل في جميع مبارياته، لكن الأمر بالتأكيد مختلف في النهائي، فكل فريق يريد البطولة، وإضافة اللقب الثالث له في تاريخه، بعد أن سبق لهما التتويج مرتين من قبل، بحسب موقع (كورة).

ولم يكن خدمات رفح الذي حصد لقب مسابقة الدوري العام قبل 3 أسابيع من نهايتها، مقنعًا في الكأس، ويبدو أن الفريق تأثر بأفراح الدوري، لكنه مع ذلك لم يفقد البوصلة واستطاع أن يصل للنهائي، فالفريق تمكن من تخطى بيت حانون الرياضي الصاعد للمرة الأولى بعد الفوز عليه بركلات الترجيح (6/5).

وفي دور الـ 16 تغلب على خدمات خانيونس (3/0)، وهي المباراة الوحيدة التي سجل بها الفريق، وفي الدور ربع النهائي تمكن من اجتياز جاره شباب رفح بعد الفوز عليه (5/4) بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الرسمي، وفي الدور نصف النهائي عاد وتخطى الشاطئ أيضا بركلات الترجيح (4/2) بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

إلى ذلك، قدّم اتحاد الشجاعية أداءً هجوميًا، ونجح في التسجيل وحسم جميع مبارياته في الوقت الرسمي، فالفريق استهل الكأس بانتصار على خدمات دير البلح (3/2)، وفي الدور الثاني أمام القادسية فاز (3/1)، وفي دور الثمانية نجح في وقف انطلاقة الأهلي العائد للممتازة بالفوز عليه (2/0)، وفي الدور قبل النهائي تخطى الصداقة بهدف اللاعب سالم وادي، هداف الدوري العام.

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