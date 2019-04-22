فايز أبوشمالة لحماس: كيف توزعون الرتب العسكرية؟ وحاسبوا أنفسكم على "ترقيات مقززة"

رام الله - دنيا الوطن

انتقد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، فايز أبو شمالة، حركة حماس فيما يتعلق بتوزيع الرتب العسكرية على موظفي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.





ووجه أبو شمالة، المُقرب من الحركة، سؤالاً لحماس بقوله: "كيف توزعون الرتب العسكرية يا حركة حماس؟، في خانيونس ضابط شرطة برتبة رائد، على كتفه نسر كبير يا حركة حماس، كيف أصبح رائداً دون معرفته بالريادة؟ ومتى صار ولماذا؟".





وأضاف أبو شمالة، عبر صفحته الشخصية بـ (فيسبوك): "رتبة رائد لا ينالها إلا كل ذي حظ عسكري وعقلي وجسدي وعلمي عظيم، ومن الجريمة أن يصير رائداً من كان بلا شكل، وبلا طعم، وبلا عقل، وبلا خبرة وبلا مهارة وبلا لباقة، وبلا كفاءة".





وتابع باللهجة العامية: "اعملوا عرض عسكري، وانظروا على الشكل، واطرحوا سؤالاً من صف الخامس الابتدائي، وستكتشفون كم كنتم ظالمين".





واستطرد: "حاسبوا أنفسكم على ترقيات مقززة، واخلعوا عن كتف من لا يستحق شارة الرتبة، لقد هاجمنا السلطة على فساد الرتب رغم وفرة الراتب، وسنهاجم حماس على فساد الرتب مع قلة الراتب"، وفق تعبيره.





