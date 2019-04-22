اشتية:أرسلنا وفداً للأردن ومصر لإرسال التحويلات الطبية للدول العربية بدل إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، التزام الحكومة بتنفيذ كل ما يتعلق بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني، الذي سيعقد منتصف الشهر المقبل.وقال في كلمة له في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الثانية، في مقر المجلس بمدينة رام الله، اليوم الاثنين: إن "الحكومة على استعداد لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي".وأكد اشتية، أن وفداً تم إرساله إلى المملكة الأردنية ومصر؛ لمناقشة إرسال التحويلات الطبية إلى الدول العربية، بدل المستشفيات الإسرائيلية، وذلك بعدما قررت السلطة الفلسطينية، وقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل.وأعربت الحكومة عن تضامنها مع سريلانكا، بعد مقتل نحو 290 شخصاً في انفجارات، هزت عدة كنائس وفنادق، كما أعربت عن تضامنها مع فرنسا، بعد حريق شب في كاتدرائية (نوتردام) في العاصمة باريس، وفق ما ذكر اشتية.وأعرب اشتية، عن شكره للموقف الفرنسي، الناقد لقرصنة إسرائيل للأموال الفلسطينية.