مصرع شاب في حادث سير ذاتي من بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنلقي شاب، اليوم الاثنين، مصرعه جراء حادث ذاتي وقع في منطقة العيزرية شرق بيت لحم.وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب قصي غسان القيسي (18 عاما) من مخيم العزة شمالا، أصيب بجروح خطيرة جراء حادث السير، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات في مدينة القدس، ولكنه توفي فور وصوله.