سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين، وذلك لاستباحته للمستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي، اليوم وغداً.وأكد مدير الحرم الإبراهيمي، ورئيس السدنة، حفظي أبو سنينة، أن هذا الإجراء من إغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين، تعدٍ سافر على حرمته، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).