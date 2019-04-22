القضاء العسكري الجزائري يُلاحق قائدين عسكريين بتهمة تبديد أسلحة





وقال بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة قرب العاصمة الجزائرية، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك): إن "النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، يبلغ الرأي العام علماً بالمتابعة القضائية من أجل تهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية لفائدة أشخاص غير مؤهلين لحيازتها، والإخفاء ومخالفة التعليمات العامة العسكرية، ضد سعيد باي وحبيب شنتوف، وكل شخص يثبت تورطه في نفس القضية".

وأوضح البيان، أنه لضرورة التحقيق، فقد أصدر قاضي التحقيق وبصفة تحفظية، بناء على التماسات الوكيل العسكري للجمهورية، أمراً بحجز الأسلحة والذخيرة، وبإيداع المدعو باي سعيد الحبس المؤقت، كما أمر بالقبض على المدعو شنتوف حبيب لمخالفته التزامات الرقابة القضائية الخاضع لها سابقاً".





وكان الرئيس الجزائري المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، قد أقال منتصف آب/ أغسطس الماضي، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء سعيد باي، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء حبيب شنتوف، وفي أيلول/ سبتمبر، استُدعيا من قبل القضاء العسكري للتحقيق في قضية فساد، والحصول على امتيازات غير مشروعة.

رام الله - دنيا الوطنقررت محكمة عسكرية جزائرية، إيداع القائد السابق للمنطقة العسكرية الثانية، اللواء سعيد باي، الحبس المؤقت، وأمرت بالقبض على القائد السابق للمنطقة العسكرية الأولى، اللواء حبيب شنتوف، بعدما وجهت لهما تهم "تبديد أسلحة وذخيرة حربية، ومخالفة التعليمات العامة العسكرية".