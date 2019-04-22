قوات الاحتلال تُطلق النار وقنابل الغاز تجاه المزارعين وعُمال الحصمة جنوب القطاع





يشار إلى أن قوات الاحتلال، تفتح النار بشكل شبه يومي، صوب المزارعين على الحدود الشرقية للقطاع.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار، وقنابل الغاز تجاه المزارعين، وعمال جمع الحصمة جنوب قطاع غزة.وذكرت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، أن قوات الاحتلال، أطلقت النار وقنابل الغاز تجاه المزارعين وعمال جمع الحصمة قرب السياج الأمني في محيط موقع (صوفا) بين محافظتي رفح وخانيونس، جنوب القطاع.