العالول: سنُعلن سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني بجلسة المركزي المقبلة

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول: إن القيادة الفلسطينية تعتزم إعلان سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني في جلسة المجلس المركزي الفلسطيني المقبلة.وأوضح العالول، وفق ما أوردت (القدس العربي)، أن الإدارة الأمريكية، قررت التصعيد في المنطقة، عقب قرارها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتشجيع الاستيطان الإسرائيلي، والآن يتم التحضير لضم مناطق بالضفة الغربية، لذلك نحن لن نسمح باستمرار الوضع الراهن.وبيّن العالول، أن التحركات الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس، والذي اجتمع أمس مع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، إضافة إلى لقائه مع وزراء خارجية الدول الأوروبية في بروكسل، مطلع حزيران/ يونيو المقبل، تهدف إلى إطلاع هذه الدول على صورة ما يجري، وما تنوي القيادة الفلسطينية اتخاذه خلال جلسة المجلس المركزي المقبل.وتابع: "سيتم إبلاغهم بأننا لن نقبل باستمرار الوضع الراهن، وأننا ذاهبون إلى المجلس المركزي الفلسطيني، لإعلان تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، المتعلقة بسحب الاعتراف بإسرائيل بما في ذلك، وقف التنسيق الأمني".وشدد العالول على أن التوجهات المقبلة لتنفيذ قرارات المركزي وليس لاتخاذ قرارات، حيث إن المسألة ليست العودة إلى ما قبل محطة أوسلو، بقدر ما هو عدم التزام إسرائيل بكل القرارات الشرعية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لذلك لن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بهذه الاتفاقيات.وأشار إلى أن تحركات الرئيس، ستشمل أيضاً لقاءات مع الدول الإسلامية، عبر منظمة دول المؤتمر الإسلامي، إضافة إلى الدول الأفريقية عبر المنظمة الأفريقية، وسيتم إرسال وفود إلى الصين وروسيا والهند.وحول لقاءات وفد حركة فتح في القاهرة، قال العالول: "اليوم سنستمع من الوفد إلى ما قدمه الإخوة المصريون من أفكار جديدة وتطورات بشأن الحوار مع حماس".