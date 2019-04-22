نقابة المعلمين تبحث إعادة إقرار إجازة يوم السبت للمدارس والجامعات

أكدت نقابة المعلمين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، أنها تقوم بمشاورات ونقاشات جادة مع وزارة التربية والتعليم العالي، لإقرار يوم السبت، إجازة من كل أسبوع للمدارس، دون المساس بالمحتوى الدراسي، خصوصاً للثانوية العامة.





وأضافت نقابة المعلمين: اتخذنا هذا القرار نظراً لبعض المتغيرات التي تتيح تنفيذ هذا القرار، حيث إن العديد من المدارس، أصبحت بنظام الفترة الواحدة، وأيضاً العبء الدراسي لم يعد كبيراً كالسنوات السابقة، وتوظيف استرتيجيات التقويم الواقعي والبديل تتيح تنفيذ هذا الأمر.





وقدمت النقابة شكرها وتقديرها لطاقم وزارة التربية والتعليم العالي، ممثلة بوكيل الوزارة، الدكتور زياد ثابت، على تبنيه دراسة المقترح.





وأكملت النقابة: "ستشهد الأيام المقبلة العديد من ورشات العمل، والنقاشات الجادة لمجموعة من الخبراء والمسؤولين والمختصين ومجالس أولياء الأمور، والبرلمانات الطلابية، آملين أن تتوج تلك الجهود على خير، مطلع العام المُقبل 2020/2019.

رام الله - دنيا الوطن