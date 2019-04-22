وسط تَرقب (العمادي).. وصول وفدين قطري وكويتي إلى قطاع غزة

معبر بيت حانون/ إيرز،

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس صندوق قطر للتنمية، خليفة الكواري، ووفد رجال أعمال قطري، اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.كما أفاد إعلام المعبر، عن وصول وفد كويتي لحضور افتتاح (مشفى حمد للأطراف الصناعية).ونفت ذات المصادر، ما تناقلته مصادر محلية، حول وصول السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.بينما أعلن المكتب الإعلامي للمعابر عن عودة نائب السفير القطري خالد الحردان، بعد مغادرته صباح اليوم الاثنين، عبروبرفقته قاسم القروري، قبل قليل، عبر ذات المعبر، متوجهين لقطاع غزة.