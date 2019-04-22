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خالد يوسف: "26 عائلة لازم يروحوا النار حدف بسبب جمال عبد الناصر"

خالد يوسف: "26 عائلة لازم يروحوا النار حدف بسبب جمال عبد الناصر"
الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر
خاص دنيا الوطن
ادعى البرلماني والمُخرج خالد يوسف، أن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، قام بتأميم 26 عائلة في مصر.

وقال في لقاء عبر برنامج "المواجهة" الذي يُعرض على فضائية "القاهرة والناس": إن 26 عائلة مصرية، كانت تملك 99.9% من ثروات مصر.

وحين حاول المذيع الدفاع قائلاً: "أين الإجرام في ذلك"، أجاب خالد: "هذا ليس إجرام فحسب، هؤلاء سيذهبون إلى النار حدف، لأن 99% من أبناء مصر يسيرون حفاة من الفقر، ولديهم جميع أنواع الأمراض والأوبئة، ولا يتلقون التعليم الصحيح، ولا يملكون أي شيء".

 

ودافع المذيع أحمد سالم مرة أخرى، أن هؤلاء الأغنياء يدفعون الضرائب التي يستفيد منها الفقراء، فرد يوسف: "هم من الأساس من أين أتوا بثرواتهم، ماعدا القلة القليلة منهم مثل طلعت حرب، وأحمد عبود باشا، الذين أنشؤوا مصانع، أما البقية كان لديهم 10 ألاف فدان و20 ألف فدان، من أين أتوا بها؟ من محمد علي، لم تكن ملك عائلي".

واعتبر يوسف أن قرار التأميم كان في مُجمله صحيحاً، وقال: "في إطار فهم جمال عبد الناصر لوسائل الإنتاج يجب أن تكون في يد الدولة، لأن الدولة كانت تبني نفسها".

 

يُذكر، أن التأميم هو نقل ملكية قطاع معين إلى ملكية الدولة أي تحويله إلى القطاع العام، وهي مرحلة تمر بها الدولة المستقلة عادة في إطار عملية نقل الملكية وإرساء قواعد السيادة، بحيث تقوم الدولة بإرجاع ملكية ما يراد تأميمه إلى نفسها.

وفي 26 تموز/ يوليو عام  1956، أمم جمال عبد الناصر قناة السويس، وأرجع مالها من حقوق وما عليها من واجبات إلى الدولة، حيث نقلت الملكية من الحكومة البريطانية إلى الحكومة المصرية، مقابل تعويضات تُمنح لها. 

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