شاهد: طائرة كويتية تصطدم بكتلة ثلجية وتهبط بسلام في بيروت

رام الله - دنيا الوطنقالت شركة الخطوط الجوية الكويتية: إن أضراراً لحقت بإحدى طائراتها، جراء اصطدامها بكتلة ثلجية في الجو أثناء عملية هبوطها في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، يوم أمس الأحد.ونشرت وكالة (NNA) اللبنانية للأنباء، صوراً للطائرة التي ظهرت على مقدمتها آثار الاصطدام وثقب صغير، حيث كتبت الوكالة، أن الطائرة أصيبت على ارتفاع 2.4 كيلومتر من الأرض أثناء هبوطها في مطار رفيق الحريري ببيروت.وذكرت الشركة على صفحتها في تويتر أن الطائرة من طراز (Airbus A320) وكانت تقوم بالرحلة (KU501)، وأثناء استعدادها للهبوط اصطدمت بكتلة من الثلج، عندما كانت في الجو.وأكدت، أن الطائرة رغم ذلك هبطت بنجاح في مطار رفيق الحريري، وشرع قسم الخدمات الفنية في المطار في إصلاح الضرر.