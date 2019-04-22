عاجل

  • وصول السفير القطري العمادي وبرفقته وفد كبير عالي المستوي عبر حاجز بيت حانون شمال

  • المكتب الاعلامي للمعابر: مغادرة نائب السفير القطري " خالد الحردان " معبر بيت

  • إعلام المعبر: وصول رئيس صندوق قطر للتنمية خليفة الكواري لقطاع غزة

عربي

شاهد: طائرة كويتية تصطدم بكتلة ثلجية وتهبط بسلام في بيروت

شاهد: طائرة كويتية تصطدم بكتلة ثلجية وتهبط بسلام في بيروت
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية: إن أضراراً لحقت بإحدى طائراتها، جراء اصطدامها بكتلة ثلجية في الجو أثناء عملية هبوطها في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، يوم أمس الأحد.

ونشرت وكالة (NNA) اللبنانية للأنباء، صوراً للطائرة التي ظهرت على مقدمتها آثار الاصطدام وثقب صغير، حيث كتبت الوكالة، أن الطائرة أصيبت على ارتفاع 2.4 كيلومتر من الأرض أثناء هبوطها في مطار رفيق الحريري ببيروت.

وذكرت الشركة على صفحتها في تويتر أن الطائرة من طراز (Airbus A320) وكانت تقوم بالرحلة (KU501)، وأثناء استعدادها للهبوط اصطدمت بكتلة من الثلج، عندما كانت في الجو.

وأكدت، أن الطائرة رغم ذلك هبطت بنجاح في مطار رفيق الحريري، وشرع قسم الخدمات الفنية في المطار في إصلاح الضرر.

أخبار ذات صلة

ثلاثة مليارات دولار من السعودية والإمارات للسودان

ثلاثة مليارات دولار من السعودية والإمارات للسودان

صور: احتفالات المصريين بأحد الشعانين

صور: احتفالات المصريين بأحد الشعانين

السعودية.. (تنظيم الدولة) يتبنى الهجوم المسلح بمحافظة الزلفي شمالي الرياض

السعودية.. (تنظيم الدولة) يتبنى الهجوم المسلح بمحافظة الزلفي شمالي الرياض

الملك (عبد الله) يغرد عبر تويتر وينعي عامل أردني

الملك (عبد الله) يغرد عبر تويتر وينعي عامل أردني

قادة المحتجين في السودان يعلقون الاتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي

قادة المحتجين في السودان يعلقون الاتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي

الصفدي: السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها هاشمية

الصفدي: السيادة على القدس فلسطينية والوصاية على مقدساتها هاشمية

الأناضول: البشير عولج من جلطة قبل أيام ويضرب عن الطعام والدواء

الأناضول: البشير عولج من جلطة قبل أيام ويضرب عن الطعام والدواء

اليمن.. عشرات القتلى جراء مواجهات عنيفة بالضالع وأنباء عن تقدم الحوثيين

اليمن.. عشرات القتلى جراء مواجهات عنيفة بالضالع وأنباء عن تقدم الحوثيين

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

حماس: نثمن موقف وزراء الخارجية العرب الرافض لـ(صفقة القرن) وندعو الفصائل لرص الصفوف

حماس: نثمن موقف وزراء الخارجية العرب الرافض لـ(صفقة القرن) وندعو الفصائل لرص الصفوف

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورها السياج شمالي القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورها السياج شمالي القطاع

بماذا عقّبت حركة حماس على كلمة الرئيس عباس أمام الجامعة العربية؟

بماذا عقّبت حركة حماس على كلمة الرئيس عباس أمام الجامعة العربية؟

البردويل: نُفذ جزء من (صفقة القرن) والقادم خطير جداً نتوقع ضم الضفة لإسرائيل

البردويل: نُفذ جزء من (صفقة القرن) والقادم خطير جداً نتوقع ضم الضفة لإسرائيل

فروانة: إسرائيل تواصل اعتقال (21) أسيرًا أردنيًا وسوريًا في سجونها

فروانة: إسرائيل تواصل اعتقال (21) أسيرًا أردنيًا وسوريًا في سجونها

حماس تدين هجمات سريلانكا الإرهابية

حماس تدين هجمات سريلانكا الإرهابية

اقتحام فعالية في القدس بحضور وزراء ومسؤولون فلسطينيون

اقتحام فعالية في القدس بحضور وزراء ومسؤولون فلسطينيون

هلال القدس يلاقي الجيش السوري والنجمة اللبناني في جدة

هلال القدس يلاقي الجيش السوري والنجمة اللبناني في جدة

منوعات

اختفت بظروف غامضة وبرأتها فنانة من الموساد.. 10 معلومات عن الراقصة كيتي

اختفت بظروف غامضة وبرأتها فنانة من الموساد.. 10 معلومات عن الراقصة كيتي

هيا الشعيبي تكشف عن فنانة كانت السبب في طلاقها من طارق العلي

هيا الشعيبي تكشف عن فنانة كانت السبب في طلاقها من طارق العلي

عمر عبداللات يحتفل بتخرج ابنته &#34;ديالا&#34;.. والجمهور: &#34;لا نصدق أنها ابنتك&#34;

عمر عبداللات يحتفل بتخرج ابنته "ديالا".. والجمهور: "لا نصدق أنها ابنتك"

إليسا ممنوعة من &#34;الرقص والتمايل&#34; في السعودية

إليسا ممنوعة من "الرقص والتمايل" في السعودية

&#34;كذبة&#34; غيرت مجرى حياة زمردة وأفقدتها السعادة طوال عمرها

"كذبة" غيرت مجرى حياة زمردة وأفقدتها السعادة طوال عمرها

ماهو سر تأخر زواج إيهاب توفيق لبعد الـ40؟

ماهو سر تأخر زواج إيهاب توفيق لبعد الـ40؟

سميحة أيوب تكشف أسراراً عن زيجاتها الثلاث لأول مرة

سميحة أيوب تكشف أسراراً عن زيجاتها الثلاث لأول مرة

أحمد إبراهيم وأنغام.. قصة حب بدأت قبل 20 سنة

أحمد إبراهيم وأنغام.. قصة حب بدأت قبل 20 سنة

نجمة &#34;باب الحارة&#34; تتخطى المحظور.. وصفت حبيبها بـ&#34;المؤخرة&#34;

نجمة "باب الحارة" تتخطى المحظور.. وصفت حبيبها بـ"المؤخرة"

تورطت بالإساءة للدين واتهمت مدرسًا بالتحرش بنجلها.. من هي رحاب الجمل؟

تورطت بالإساءة للدين واتهمت مدرسًا بالتحرش بنجلها.. من هي رحاب الجمل؟

عربي

شاهد: طائرة كويتية تصطدم بكتلة ثلجية وتهبط بسلام في بيروت

شاهد: طائرة كويتية تصطدم بكتلة ثلجية وتهبط بسلام في بيروت

ثلاثة مليارات دولار من السعودية والإمارات للسودان

ثلاثة مليارات دولار من السعودية والإمارات للسودان

صور: احتفالات المصريين بأحد الشعانين

صور: احتفالات المصريين بأحد الشعانين

السعودية.. (تنظيم الدولة) يتبنى الهجوم المسلح بمحافظة الزلفي شمالي الرياض

السعودية.. (تنظيم الدولة) يتبنى الهجوم المسلح بمحافظة الزلفي شمالي الرياض