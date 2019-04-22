تشكيل نتنياهو لحكومته "مُهدد"

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن حركة (طهارة الحكم) التمست بواسطة المحامي الإسرائيلي، شاحر بن مئير، والمحامي يوفال يوعاز إلى المحكمة العليا، أمس، مطالبة بإلغاء قرار الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.وطالب الملتمسون المحكمة بالإعلان بأن تكليف نتنياهو بهذه المهمة ليس دستورياً، وأن تعيينه يمس بجوهر سلطة القانون في إسرائيل، بسبب كونه يواجه لوائح اتهام بالفساد، وخرق الثقة والخداع.ويعتمد المحامون الإسرائيليون، في طلبهم هذا على قرار سابق للمحكمة العليا، حدد أنه ليس من المعقول أن الشخص الذي تنسب إليه اتهامات بارتكاب مخالفات، تناقض مبدأ الاستقامة، يشغل منصب وزير أو أي منصب رفيع آخر.