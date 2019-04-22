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دولي

سابقة تاريخية في انتخابات الرئاسة الأوكرانية

سابقة تاريخية في انتخابات الرئاسة الأوكرانية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت لجنة الانتخابات المركزية بأوكرانيا، إن المرشح لرئاسة البلاد، فلاديمير زيلينسكي، فاز بالانتخابات التي شهدتها البلاد أمس الأحد، وحصل على 73.06% من الأصوات، وفق نتائج تمهيدية.

وأضافت اللجنة، أنه تم حتى الآن فرز 75.99% من أصوات الناخبين، مشيرة إلى أن الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، حصل على 24.66% من أصوات الناخبين، فيما تم إبطال 2.32% من الأصوات، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وتابعت أن زيلينسكي يتصدر في كل المناطق الأوكرانية، باستثناء منطقة لفوف، حيث أيده 33.22% من الناخبين فقط.

ويشير الخبراء إلى أن نسبة الفوز التي حصل عليها زيلينسكي تعتبر نتيجة لا سابق لها في تاريخ الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.

من جانبه، صرح نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، يفغيني رادشينكو، بأن إعلان النتائج الرسمية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا سيتم في الـ 30 من نيسان/ أبريل الجاري تقريباً.

وأضاف أن النتائج التمهيدية الرسمية للانتخابات، ستصبح معروفة بعد يومين أو ثلاثة أيام، وشهدت أوكرانيا، أمس الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وتنافس فيها الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، والمرشح من حزب "خادم الشعب" الممثل المعروف،، فلاديمير زيلينسكي.

وأكدت وزارة الداخلية الأوكرانية، ولجنة الانتخابات المركزية عدم تسجيل أي انتهاكات جماعية جدية، قد تؤثر على نتائج الانتخابات.

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