دولي

(سريلانكا) ترفع حظر التجول بعد هجمات أدت لمقتل 290 شخصاً وإصابة 500

(سريلانكا) ترفع حظر التجول بعد هجمات أدت لمقتل 290 شخصاً وإصابة 500
تفجيرات سريلانكا
رام الله - دنيا الوطن
رفعت السلطات السريلانكية، اليوم الاثنين، حظر التجول الذي فرضته بعد يوم من مقتل (290) شخصاً، وإصابة نحو (500) آخرين في سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فخمة خلال عيد القيامة، يوم الأحد.

وبحسب (رويترز) لم تُعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

وقال مصدر حكومي: إن الرئيس مايثريبالا سيريسينا، الذي كان في الخارج عندما وقعت الهجمات دعا إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ، سيحضر الاجتماع.

وكانت هناك مخاوف من احتمال أن تؤدي هذه الهجمات إلى تجدد العنف الطائفي بعد إعلان الشرطة في ساعة متأخرة من مساء الأحد عن تعرض مسجد لهجوم بقنبلة بنزين في شمال غرب البلاد وإشعال حرائق متعمدة بمتجرين، يملكهما مسلمون في الغرب.

وخاضت سريلانكا حرباً استمرت عشرات السنين ضد الانفصاليين التاميل، ولكن عنف المتطرفين تراجع منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشر سنوات، ويبلغ عدد سكان سريلانكا نحو 22 مليون نسمة معظمهم من البوذيين، ولكن يعيش فيها أيضاً مسيحيون، ومسلمون، وهندوس، بما يتراوح بين ثمانية و12 في المئة من عدد السكان.

ورفعت الحكومة في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين حظر التجول، الذي فرضته في كل أنحاء الجزيرة، لكن حركة المرور كانت ضعيفة على غير المعتاد في العاصمة المزدحمة عادة.

وقال شهود عيان إن جنوداً مزودين بأسلحة آلية، وقفوا أمام الفنادق الرئيسية، ومركز التجارة العالمي في الحي التجاري الذي تقع فيه الفنادق الأربعة التي استهدفت يوم الأحد، وبدأ عشرات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل خلال الليل في المطار الرئيسي في العودة إلى بيوتهم بعد رفع القيود.

ومنعت الحكومة أيضاً الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي والتراسل بما في ذلك (فيسبوك) و(واتساب) مما أدى إلى صعوبة الحصول على أي معلومات.

واعترف ويكرمسينغ، يوم الأحد، بأن الحكومة كان لديها معلومات مسبقة عن احتمال تعرض كنائس لهجمات من قبل جماعة إسلامية غير معروفة، على نحو يذكر، ولكنه قال إنه لم يتم إبلاغ القساوسة.

ومعظم القتلى والجرحى الذين سقطوا في الهجمات سريلانكيون على الرغم من أن مسؤولين حكوميين، قالوا إن 32 أجنبياً لقوا حتفهم أيضاً. ومن بين هؤلاء الأجانب بريطانيون وأمريكيون وأتراك وهنود وصينيون ودنمركيون وهولنديون وبرتغاليون.

وقالت صحيفة (تليجراف) البريطانية: إن من بين القتلى بريطانية وابنها لقيا حتفهما أثناء تناولهما الإفطار في فندق شانجراي- لا الفخم.

أخبار ذات صلة

دعوات إسرائيلية لفتح تحقيق في &#34;تزوير محتمل&#34; بانتخابات الكنيست

دعوات إسرائيلية لفتح تحقيق في "تزوير محتمل" بانتخابات الكنيست

تشكيل نتنياهو لحكومته &#34;مُهدد&#34;

تشكيل نتنياهو لحكومته "مُهدد"

سابقة تاريخية في انتخابات الرئاسة الأوكرانية

سابقة تاريخية في انتخابات الرئاسة الأوكرانية

الإدارة الأمريكية تستعد لتشديد عقوباتها على إيران

الإدارة الأمريكية تستعد لتشديد عقوباتها على إيران

إسرائيل ترفض طلباً فرنسياً بشأن أموال المقاصة الفلسطينية

إسرائيل ترفض طلباً فرنسياً بشأن أموال المقاصة الفلسطينية

ارتفاع حصيلة القتلى بانفجارات سريلانكا لـ 290

ارتفاع حصيلة القتلى بانفجارات سريلانكا لـ 290

مقتل سائحة بريطانية وخطف ثلاثة أشخاص في شمال نيجيريا

مقتل سائحة بريطانية وخطف ثلاثة أشخاص في شمال نيجيريا

خامنئي يعين قائدا جديدا للحرس الثوري الإيراني

خامنئي يعين قائدا جديدا للحرس الثوري الإيراني

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

بدء تشغيل مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية

بدء تشغيل مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية

مصرع شاب في حادث سير ذاتي من بيت لحم

مصرع شاب في حادث سير ذاتي من بيت لحم

قوات الاحتلال تُطلق النار وقنابل الغاز تجاه المزارعين وعُمال الحصمة جنوب القطاع

قوات الاحتلال تُطلق النار وقنابل الغاز تجاه المزارعين وعُمال الحصمة جنوب القطاع

الاحتلال يقتحم عدة بلدات وينصب حواجز عسكرية في الخليل

الاحتلال يقتحم عدة بلدات وينصب حواجز عسكرية في الخليل

من هو صاحب لافتة &#34;هنسرق رمزون البريج&#34;؟

من هو صاحب لافتة "هنسرق رمزون البريج"؟

جنود الاحتلال أطلقوا النار على خصيتي فلسطيني مقيد ومعصوب العينين

جنود الاحتلال أطلقوا النار على خصيتي فلسطيني مقيد ومعصوب العينين

المالكي يتحدث عن الالتزام العربي بشأن شبكة الأمان المالية

المالكي يتحدث عن الالتزام العربي بشأن شبكة الأمان المالية

أبو مرزوق يَردُّ على تصريحات الرئيس عباس بشأن حماس

أبو مرزوق يَردُّ على تصريحات الرئيس عباس بشأن حماس

منوعات

أحمد إبراهيم لا يريد إنجاب أطفال من أنغام والسبب؟

أحمد إبراهيم لا يريد إنجاب أطفال من أنغام والسبب؟

سالي عبدالسلام تستغيث بالسفير المصري بسبب مافعله ضابط لبناني بوالدتها

سالي عبدالسلام تستغيث بالسفير المصري بسبب مافعله ضابط لبناني بوالدتها

ميسون ابنة الداعية طارق سويدان تثير الجدل بقصيدة غزلية جريئة

ميسون ابنة الداعية طارق سويدان تثير الجدل بقصيدة غزلية جريئة

شمعون آران ينشر صوراً نادرة لليلى مراد ويدعي: لديها عائلة كبيرة بإسرائيل

شمعون آران ينشر صوراً نادرة لليلى مراد ويدعي: لديها عائلة كبيرة بإسرائيل

شاهد رومانسية أنغام وزوجها في أول جلسة تصوير تجمعهما

شاهد رومانسية أنغام وزوجها في أول جلسة تصوير تجمعهما

ابنة روبي تضاهيها جمالاً.. نُسخة من والدتها

ابنة روبي تضاهيها جمالاً.. نُسخة من والدتها

ياسمين الخطيب: أعاني من التحرش والابتزاز الجنسي

ياسمين الخطيب: أعاني من التحرش والابتزاز الجنسي

اختفت بظروف غامضة وبرأتها فنانة من الموساد.. 10 معلومات عن الراقصة كيتي

اختفت بظروف غامضة وبرأتها فنانة من الموساد.. 10 معلومات عن الراقصة كيتي

هيا الشعيبي تكشف عن فنانة كانت السبب في طلاقها من طارق العلي

هيا الشعيبي تكشف عن فنانة كانت السبب في طلاقها من طارق العلي

عمر عبداللات يحتفل بتخرج ابنته &#34;ديالا&#34;.. والجمهور: &#34;لا نصدق أنها ابنتك&#34;

عمر عبداللات يحتفل بتخرج ابنته "ديالا".. والجمهور: "لا نصدق أنها ابنتك"

عربي

البشير في زنزانته بحالة نفسية صعبة ويرفض الطعام

البشير في زنزانته بحالة نفسية صعبة ويرفض الطعام

القضاء العسكري الجزائري يُلاحق قائدين عسكريين بتهمة تبديد أسلحة

القضاء العسكري الجزائري يُلاحق قائدين عسكريين بتهمة تبديد أسلحة

الحرس الثوري الإيراني: أبعدنا قوة إماراتية كانت تسعى لاستعادة سفينة تهريب

الحرس الثوري الإيراني: أبعدنا قوة إماراتية كانت تسعى لاستعادة سفينة تهريب

شاهد: طائرة كويتية تصطدم بكتلة ثلجية وتهبط بسلام في بيروت

شاهد: طائرة كويتية تصطدم بكتلة ثلجية وتهبط بسلام في بيروت