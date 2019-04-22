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ثلاثة مليارات دولار من السعودية والإمارات للسودان

ثلاثة مليارات دولار من السعودية والإمارات للسودان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السعودية والإمارات، تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان، الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال السلطة، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وقال بيان نشرته الوكالة، إن البلدين سيقومان بـ "تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار".

وأضاف البيان، أن المنحة تشمل "500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف".

وتابع البيان: "كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات المُلحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية".

وبعد تظاهرات استمرّت أربعة أشهر، أطاح الجيش السوداني بتاريخ 11 نيسان/ أبريل بالرئيس عمر البشير (75 عاماً) الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وشكّل "مجلساً عسكرياً انتقالياً" سيتولى السلطة لعامين.

ولم يستجب المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة البلاد بعد الإطاحة بالبشير، لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وبعد أسابيع من الصمت حيال التطورات السياسية السودانية، كان للسعودية والإمارات الأسبوع الماضي، ردة فعل مقتضبة على الإطاحة بالبشير، حيث طالبتا بالحفاظ على "الاستقرار" و"الانتقال السلمي" للسلطة.

وأعربت السعودية والامارات عن تأييدهما لقرارات المجلس العسكري الانتقالي، خلال زيارة لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى السعودية.

والسودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض وأبوظبي ضدّ المتمرّدين الحوثيين في اليمن، ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف، الذي بدأ عملياته في آذار/ مارس 2015.

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