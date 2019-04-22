ارتفاع حصيلة القتلى بانفجارات سريلانكا لـ 290

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصدر حكومي قوله: إن الرئيس مايثريبالا سيريسينا، الذي كان في الخارج عندما وقعت الهجمات، دعا إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني في ساعة مبكرة من صباح اليوم.







وأضاف المصدر، أن رئيس الوزراء، رانيل ويكرمسينغ، سيحضر الاجتماع.





رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة السريلانكية، إن حصيلة التفجيرات التي استهدفت أمس، الأحد، الذي صادف أحد الفصح، فنادق فخمة وكنائس في أنحاء مختلفة من البلاد، ارتفعت اليوم، الاثنين، إلى 290 قتيلاً وأكثر من 500 جريح.وونقلت وكالة (فرانس برس) عن مسؤول في الشرطة، قوله: إنّ "الحصيلة هي حوالى 290 قتيلاً و500 جريح".وبالأمس، هزّت الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا ثمانية تفجيرات، بينها اثنان على الأقل انتحاريان، استهدفت فنادق فخمة، وكنائس أثناء إحياء قداديس عيد الفصح.وأعلنت السلطات السريلانكية، أنّ الشرطة اعتقلت ما مجموعه 13 رجلاً لتورّطهم بالتفجيرات الدامية، فيما لم تدلِ السلطات بأي تفاصيل تتعلّق بالموقوفين، لكنّ مصدراً في الشرطة قال لـ (فرانس برس) إنّ الرجال الـ 13 محتجزون في موقعين مختلفين في العاصمة كولومبو، وقربها.وأضاف، أنّ الموقوفين ينتمون جميعاً إلى جماعة متطرّفة واحدة، لم يسمّها.وكان ويكرميسينغ قال أمس: إنّه تمّ إلقاء القبض على ثمانية أشخاص للاشتباه بعلاقتهم بالاعتداءات.وقُتل ثلاثة من رجال الشرطة، عندما فجّر انتحاري آخر نفسه أثناء مداهمة الشرطة منزلاً، كان بداخله عدد من المشتبه بهم.