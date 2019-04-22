أبو مرزوق يَردُّ على تصريحات الرئيس عباس بشأن حماس

رام الله - دنيا الوطن

رد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام وزراء الخارجية العرب بشأن حركته.





وقال أبو مرزوق، عبر (تويتر): إن "خطوة أبومازن بدعوة العرب في بيتهم الجامع لتوحيد موقفهم تجاه (صفقة القرن) التي تستهدف قضيتنا الوطنية، وتحريضهم على السياسة الصهيونية، التي انتهكت كل اتفاقياتها معه، وطلب وقوفهم معه عمل يستحق الإشادة".







واستدرك أبو مرزوق: "لكن إقحامه لحماس برواية تحتاج لتصحيح، وعدم دعوته للعرب بوقف التطبيع بحاجة للمراجعة".



