الزعنون: رغبة الرئيس عقد المركزي منتصف الشهر المقبل وسنبدأ بإرسال الدعوات اليوم

رام الله - دنيا الوطنقال سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إن رغبة الرئيس محمود عباس، هي أن يُعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، منتصف الشهر المقبل.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "سنبدأ بالاستعداد لدورة المجلس المركزي، ولم نُقر جدول الأعمال حتى اللحظة".وأكد الزعنون، أن كل الفصائل الأعضاء في المجلس المركزي ستحضر الاجتماع المقبل، فيما سيتم توزيع الدعوات بدءاً من اليوم الاثنين.