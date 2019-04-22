الزعنون: رغبة الرئيس عقد المركزي منتصف الشهر المقبل وسنبدأ بإرسال الدعوات اليوم
رام الله - دنيا الوطن
قال سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إن رغبة الرئيس محمود عباس، هي أن يُعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، منتصف الشهر المقبل.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "سنبدأ بالاستعداد لدورة المجلس المركزي، ولم نُقر جدول الأعمال حتى اللحظة".
وأكد الزعنون، أن كل الفصائل الأعضاء في المجلس المركزي ستحضر الاجتماع المقبل، فيما سيتم توزيع الدعوات بدءاً من اليوم الاثنين.
قال سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إن رغبة الرئيس محمود عباس، هي أن يُعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، منتصف الشهر المقبل.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "سنبدأ بالاستعداد لدورة المجلس المركزي، ولم نُقر جدول الأعمال حتى اللحظة".
وأكد الزعنون، أن كل الفصائل الأعضاء في المجلس المركزي ستحضر الاجتماع المقبل، فيما سيتم توزيع الدعوات بدءاً من اليوم الاثنين.
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