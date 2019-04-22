الطقس: الأجواء غائمة جزئياً وارتفاع على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 14-8 18-10 23-13 بيت لحم 14-8 18-10 23-13 رام الله والبيرة 13-7 17-9 22-12 طولكرم 20-11 23-12 26-14 نابلس 16-9 20-11 24-13 قلقيلية 20-11 23-12 26-14 جنين 19-11 22-12 26-12 سلفيت 14-8 18-10 23-13 طوباس 19-11 22-12 26-12 روابي 16-9 20-11 24-13 الخليل 12-7 16-9 21-12 غزه 19-12 22-13 24-14 أريحا 24-14 27-16 30-16 خانيونس 19-12 22-13 24-14 الأغوار الشمالية 22-13 25-14 28-14 رفح 20-11 23-12 25-13

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 2- 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3- 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: