حماس: نثمن موقف وزراء الخارجية العرب الرافض لـ(صفقة القرن) وندعو الفصائل لرص الصفوف

رام الله - دنيا الوطنثمنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) موقف وزراء الخارجية العرب، الرافض لخطة السلام الامريكية والمعروفة اعلاميا بـ (صفقة القرن)، والتمسك بدعم وإسناد المواقف العربية في مواجهة مشروع التصفية.وبينت الحركة في بيان لها، أن اجتماع وزراء خارجة الدول العربية، مهم، نظرا لخطورة التهديدات الصهيوأمريكية التي تحاك ضد القضايا العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة، والتي تستهدف القدس والضفة واللاجئين وهضبة الجولان ومزارع شبعا.وتوجهت الحركة بنداء الى كافة الفصائل الفلسطينية؛ لرص الصفوف، والتوافق على رؤية سياسية ونضالية تساهم في صمود الشعب الفلسطيني، وتعزز قدرته على المواجهة؛ لاسقاط صفقة القرن وذيولها، وتجنب الشعب الفلسطيني المناكفة، وخطابات التوتير، في هذا التوقيت الصعب.