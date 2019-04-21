دولي

مقتل سائحة بريطانية وخطف ثلاثة أشخاص في شمال نيجيريا

مقتل سائحة بريطانية وخطف ثلاثة أشخاص في شمال نيجيريا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة المحلية والسفارة البريطانية، يوم الأحد، إن خاطفين في نيجيريا قتلوا امرأة بريطانية ورجلا نيجيريا وخطفوا ثلاثة آخرين بمدينة كادونا بشمال البلاد.

وتشيع أعمال الخطف في نيجيريا حيث يستهدف الخاطفون المواطنين والأجانب على حد سواء لطلب فدية في الغالب.

وبحسب (رويترز) قالت الشرطة إن المرأة سافرت من لاجوس كسائحة وكانت تحضر حفلا قبل حدوث الواقعة.

وقالت السفارة البريطانية إن المرأة تدعى فاي موني، مضيفة أنها على علم بالحادث الذي وقع في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة لكنها تابعت أنها لن تتكهن بشأن دوافع الهجوم أو طبيعته.

وقالت الشرطة إنه لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولم يتم حتى الآن تحديد هوية الخاطفين.

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