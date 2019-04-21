بومبيو: أمريكيون من بين قتلى الهجمات في سريلانكا

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد إن "عدة مواطنين أمريكيين كانوا من بين القتلى" الذين سقطوا في سلسلة تفجيرات بالقنابل في سريلانكا في صباح عيد القيامة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين.وأدان البيت الأبيض الهجمات في بيان قائلا إن الولايات المتحدة "تقف مع حكومة وشعب سريلانكا لإحالة مرتكبي هذه الأفعال الخسيسة والحمقاء للعدالة"، وفق "رويترز"وفي كوبنهاجن قالت وزارة الخارجية الدنمركية إن ثلاثة مواطنين دنمركيين كانوا من بين قتلى التفجيرات في سريلانكا.وقالت الشرطة في سريلانكا إن التفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فاخرة، في أول هجوم كبير تشهده الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام.