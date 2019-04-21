صور: احتفالات المصريين بأحد الشعانين































رام الله - دنيا الوطناحتفلت الطوائف المسيحية المشرقية، اليوم بأحد الشعانين الذي يعد من أهم الأعياد المسيحية ويحتفل فيه بذكرى دخول يسوع المسيح إلى مدينة القدس، نقدم هنا صورا لهذه الاحتفالات لدى مسيحي مصر، وفق ما نشرته الوكالة البريطانية الرسمية.