السعودية.. (تنظيم الدولة) يتبنى الهجوم المسلح بمحافظة الزلفي شمالي الرياض

رويترز).

رام الله - دنيا الوطنأعلن تنظيم الدولة، مساء يوم الأحد، تبنيه للهجوم الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي شمالي العاصمة الرياض.وفي وقت سابق كشف المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بالسعودية تفاصيل الهجوم المسلح، وفق (وأوضح في بيان أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت صباح هذا اليوم من إحباط عمل استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي شمالي العاصمة الرياض.وصرح بأن قوات رئاسة أمن الدولة تصدت للمهاجمين وتمكنت من تصفيتهم جميعا وعددهم 4، يجري التثبت من هوياتهم.وأشارت رئاسة أمن الدولة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إلى أن ثلاثة من رجال الأمن أصيبوا بجروح طفيفة ويتلقون حاليا العلاج اللازم.