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الملك (عبد الله) يغرد عبر تويتر وينعي عامل أردني

الملك (عبد الله) يغرد عبر تويتر وينعي عامل أردني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
عبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن حزنه إثر وفاة عامل الوطن عماد سلامة، الذي وافته المنية إثر حادث سير مؤسف وقع في صافوط يوم السبت.

وقال الملك عبد الله الثاني في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر": "رحم الله عامل الوطن عماد سلامة الذي توفى نتيجة حادث سير غير مسؤول.. حماية أبنائنا وبناتنا الذين يصلون الليل بالنهار، خدمة للوطن، واجب مقدس"، وفق وسائل إعلام أردنية.


وأضاف "لا يجوز التهاون في احترام وتطبيق القوانين، فأرواح ودماء الأردنيين عزيزة غالية".

وتوفي عامل الوطن عماد سلامة، يوم السبت، جراء دهسه أثناء عمله في منطقة صافوط التابعة لعين الباشا في محافظة البلقاء.

وقال رئيس بلدية عين الباشا جمال الواكد إن العامل أسعف إلى مستشفى الأمير حسين في عين الباشا، وفارق الحياة متأثرا بإصابته.

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