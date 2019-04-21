دولي

فيديو: (بوروشينكو) يقر بهزيمته في انتخابات الرئاسة الأوكرانية

فيديو: (بوروشينكو) يقر بهزيمته في انتخابات الرئاسة الأوكرانية
المرشح لانتخابات الرئاسة الأوكرانية بيترو بوروشينكو
رام الله - دنيا الوطن
أقر المرشح لانتخابات الرئاسة الأوكرانية، بيترو بوروشينكو، بهزيمته في السباق الرئاسي أمام منافسه، فلاديمير زيلينسكي، وتعهد بألا ينسحب من السياسة قريبا داعيا أنصاره لعدم الاستسلام.

 وقال بوروشينكو، الرئيس الأوكراني الحالي: "سأترك في الشهر المقبل منصب رئيس الدولة، هذا ما قرره الأوكرانيون. وأنا أقبل بقرارهم. لكنني أود التشديد بشكل صارم على أنني لن أنسحب من السياسة"، وفق وكالات.

وتابع بوروشينكو، متوجها إلى أنصاره: "يا أصدقاء، إنكم الأفضل. يا أعضاء فريقي، أيها المواطنون، يا موظفي وسائل الإعلام، لا تستسلموا أبدا! أبدا! إن كان في الشؤون الكبيرة أو في الصغيرة".

وأعرب الرئيس الأوكراني الحالي عن استعداده للاتصال بزيلينسكي من أجل تهنئته بالفوز في الانتخابات، مشيرا إلى استعداده لتسليمه مقاليد السلطة.

كما اعتبر بوروشينكو أن الانتخابات الرئاسية في بلاده جرت "بطريقة نزيهة وشفافة وبالتوافق مع المعايير الدولية".

وأبرزت نتائج الاستطلاع الوطني لآراء الناخبين فور مغادرتهم مراكز الاقتراع، والتي تم نشرها خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف، مساء اليوم الأحد، أن زيلينسكي حصل على 73.2% من الأصوات، مقابل 25.3% لدى منافسه بوروشينكو.

 


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