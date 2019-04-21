قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورها السياج شمالي القطاع

رام الله - دنيا الوطناعتلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأحد، فلسطينيين اثنين، بزعم عبورهما السياج الفاصل من شمال قطاع غزة نحو الداخل، بحسب ما اعلنه موقع (حدشوت 24) الاسرائيلي.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.