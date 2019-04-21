شؤون فلسطينية

البردويل: نفذ جزء من (صفقة القرن) والقادم خطير جداً نتوقع أن تضم الضفة لإسرائيل

البردويل: نفذ جزء من (صفقة القرن) والقادم خطير جداً نتوقع أن تضم الضفة لإسرائيل
صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
قال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الاحد: توطين شعبنا الفلسطيني في الدول العربية هي ضمن بنود "صفقة القرن"، وما يواجه هذه المخططات عبر الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وأضاف البردويل: إننا نستشعر دائما أن هناك خطراً على القضية الفلسطينية، مشيرا الى أنه نفذ جزء من صفقة القرن، والآن على وشك تنفيذ الجزء الأخر منها.

وشدد على أن القادم خطير جداً، متوقعاً أن تضم(الضفة الغربية) لإسرائيل، وتسائل: هل يعقل هذا الصمت من العرب ؟

وأكمل القيادي في حركة حماس "المستهدف الرئيسي الآن من صفقة القرن هي (الضفة الغربية) بعدما استهدفت القدس وغزة، فالضفة تتعرض لخطر كبير على غرار ما تعرضت له مدينة القدس".

وقال:  إن توطين الشعب الفلسطيني في الدول العربية وسيطرة الاحتلال على الضفة والقدس جميعها ضمن (صفقة القرن).

وحول التفاهمات مع الاحتلال، قال: لا نريد أن نتحدث عن فضائح السلطة ونحن فوتنا الفرصة على من أراد هزيمة غزة وتمت التفاهمات مقابل وقف الفعاليات الخشنة بدون أي ثمن سياسي، وهذا فخر لشعبنا ومقاومته ولمسيرات العودة، مكملاً "نمد أيدينا للكل الفلسطيني بما فيهم حركة فتح لمواجهة (صفقة القرن).

وتابع:  لا نتمنى الحرب والمواجهة العسكرية ولا نستطيع الآن أن ندعي أن هناك انتكاسة في التفاهمات مع الاحتلال، موضحا أن المصالحة عنوانها الوحدة والشراكة والذهاب إلى حكومة وحدة تحضر للانتخابات.

وقال: لن نحارب أو نعترف في شرعية بحكومة اشتية.. لأنها حكومة عربدة وغير مهتمين فيها.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورها السياج شمالي القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورها السياج شمالي القطاع

بماذا عقبت حركة حماس على كلمة الرئيس عباس أمام الجامعة العربية؟

بماذا عقبت حركة حماس على كلمة الرئيس عباس أمام الجامعة العربية؟

فروانة: إسرائيل تواصل اعتقال (21) أسيرًا أردنيًا وسوريًا في سجونها

فروانة: إسرائيل تواصل اعتقال (21) أسيرًا أردنيًا وسوريًا في سجونها

حماس تدين هجمات سريلانكا الإرهابية

حماس تدين هجمات سريلانكا الإرهابية

اقتحام فعالية في القدس بحضور وزراء ومسؤولون فلسطينيون

اقتحام فعالية في القدس بحضور وزراء ومسؤولون فلسطينيون

هلال القدس يلاقي الجيش السوري والنجمة اللبناني في جدة

هلال القدس يلاقي الجيش السوري والنجمة اللبناني في جدة

الكنائس في رام الله تحتفل بأحد الشعانين

الكنائس في رام الله تحتفل بأحد الشعانين

الرجوب: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة ومفصلية

الرجوب: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة ومفصلية

التعليقات

الدنيا حكايات

سقوط فناني &#34;أراب أيدول&#34;

سقوط فناني "أراب أيدول"

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورها السياج شمالي القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورها السياج شمالي القطاع

حماس تدين هجمات سريلانكا الإرهابية

حماس تدين هجمات سريلانكا الإرهابية

هلال القدس يلاقي الجيش السوري والنجمة اللبناني في جدة

هلال القدس يلاقي الجيش السوري والنجمة اللبناني في جدة

الكنائس في رام الله تحتفل بأحد الشعانين

الكنائس في رام الله تحتفل بأحد الشعانين

الرجوب: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة ومفصلية

الرجوب: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة ومفصلية

هيئة الأسرى: الاحتلال ينكل بشاب من مخيم الجلزون خلال اعتقاله فجرا

هيئة الأسرى: الاحتلال ينكل بشاب من مخيم الجلزون خلال اعتقاله فجرا

أبو بكر: السلطات الإسرائيلية لن تُفلح في محاولاتها تجريم النضال الوطني الفلسطيني

أبو بكر: السلطات الإسرائيلية لن تُفلح في محاولاتها تجريم النضال الوطني الفلسطيني

الخارجية: سفارة فلسطين بسريلانكا تُطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية

الخارجية: سفارة فلسطين بسريلانكا تُطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية

منوعات

عمر عبداللات يحتفل بتخرج ابنته &#34;ديالا&#34;.. والجمهور: &#34;لا نصدق أنها ابنتك&#34;

عمر عبداللات يحتفل بتخرج ابنته "ديالا".. والجمهور: "لا نصدق أنها ابنتك"

إليسا ممنوعة من &#34;الرقص والتمايل&#34; في السعودية

إليسا ممنوعة من "الرقص والتمايل" في السعودية

&#34;كذبة&#34; غيرت مجرى حياة زمردة وأفقدتها السعادة طوال عمرها

"كذبة" غيرت مجرى حياة زمردة وأفقدتها السعادة طوال عمرها

ماهو سر تأخر زواج إيهاب توفيق لبعد الـ40؟

ماهو سر تأخر زواج إيهاب توفيق لبعد الـ40؟

سميحة أيوب تكشف أسراراً عن زيجاتها الثلاث لأول مرة

سميحة أيوب تكشف أسراراً عن زيجاتها الثلاث لأول مرة

أحمد إبراهيم وأنغام.. قصة حب بدأت قبل 20 سنة

أحمد إبراهيم وأنغام.. قصة حب بدأت قبل 20 سنة

نجمة &#34;باب الحارة&#34; تتخطى المحظور.. وصفت حبيبها بـ&#34;المؤخرة&#34;

نجمة "باب الحارة" تتخطى المحظور.. وصفت حبيبها بـ"المؤخرة"

تورطت بالإساءة للدين واتهمت مدرسًا بالتحرش بنجلها.. من هي رحاب الجمل؟

تورطت بالإساءة للدين واتهمت مدرسًا بالتحرش بنجلها.. من هي رحاب الجمل؟

هيفاء وهبي تثير الجدل برقصها في أحضان مدير أعمالها

هيفاء وهبي تثير الجدل برقصها في أحضان مدير أعمالها

طليقة زوج أنغام ترقص في عيد ميلادها على&#34;أشوف فيك يوم&#34;.. والأخير يرد

طليقة زوج أنغام ترقص في عيد ميلادها على"أشوف فيك يوم".. والأخير يرد

عربي

صور: احتفالات المصريين بأحد الشعانين

صور: احتفالات المصريين بأحد الشعانين

السعودية.. (تنظيم الدولة) يتبنى الهجوم المسلح بمحافظة الزلفي شمالي الرياض

السعودية.. (تنظيم الدولة) يتبنى الهجوم المسلح بمحافظة الزلفي شمالي الرياض

الملك (عبد الله) يغرد عبر تويتر وينعي عامل أردني

الملك (عبد الله) يغرد عبر تويتر وينعي عامل أردني

قادة المحتجين في السودان يعلقون الاتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي

قادة المحتجين في السودان يعلقون الاتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي