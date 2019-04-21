فروانة: إسرائيل تواصل اعتقال (21) أسيرًا أردنيًا وسوريًا في سجونها

رام الله - دنيا الوطنذكر مدير موقع فلسطين خلف القضبان المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال 21 أسيرًا عربيًا في سجونها.وأوضح فروانة أن هؤلاء الأسرى هم من الأردن وسوريا، مشيرا إلى أن (19) أسيرا منهم يحملون الجنسية الأردنية أو أرقاما وطنية أردنية، بالإضافة إلى أسيرين اثنين سوريين من هضبة الجولان السورية المحتلة، علاوة على 4 مواطنين من هضبة الجولان يقبعون رهن "الحبس المنزلي".وقال فروانة؛ وهو أسير محرر وباحث مختص بشؤون الاسرى، "إن القضية الفلسطينية، لم تكن في يومٍ من الأيام، قضية تخص الفلسطينيين وحدهم، بل كانت ومازالت هي قضية العرب في كل مكان، فلأجلها قدّم العرب آلاف الشهداء ومئات من الأسرى، إذ لم تخلُ دولة عربية من المشاركة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي أو التمثيل داخل سجونه ومعتقلاته منذ احتلاله لباقي الأراضي الفلسطينية عام 1967، فكان هناك أسرى مصريون ولبنانيون وأردنيون وسوريون وعراقيون ومغربيون وسودانيون وجزائريون وتونسيون وسعوديون وليبيون وغيرهم".وأضاف "خلال العقود الماضية إلتقينا وتعرفنا على العديد من الأسرى العرب في سجون الاحتلال". وتقديرا لهم تم اعتماد 22/4 من قبل الحركة الاسيرة يوما للاسير العربي، وهو اليوم الذي اعتقل فيه الاسير سمير القنطار عام 1978 وكان حينها الاكثر قضاء للسنوات في السجن من بين الاسرى العرب.وأوضح فروانة أن بين الأسرى العرب المعتقلين حاليا في سجون الاحتلال يوجد (7) أسرى يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لمرات عدة. وأن (13) أسيرا يقضون أحكاما تتراوح ما بين سنتين ونصف - 27 سنة، بالإضافة إلى معتقل آخر لا يزال موقوفا لم يصدر بحقه أي حكم.وأشار إلى أن (12) أسيرا منهم مضى على اعتقالهم أكثر من عشر سنوات.وذكر فروانة أن الأسير السوري صدقي المقت (51 عاما) من قرية مجدل شمس في هضبة الجولان السورية المحتلة، والمحكوم بالسجن الفعلي لمدة 11 سنة، يُعتبر اليوم عميد الأسرى العرب وأكثرهم قضاء للسنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أمضى اكثر من واحد و ثلاثين سنة على فترتين.وأوضح أن قوات الاحتلال سبق واعتقلت المقت عام 1985 وأمضى 27 سنة متواصلة، قبل أن يفرج عنه عام 2012، ويُعاد اعتقاله في 25 شباط/ فبراير عام 2015. وما زال يقبع الآن في معتقل النقب الصحراوي.