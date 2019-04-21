حماس تدين هجمات سريلانكا الإرهابية

رام الله - دنيا الوطندانت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت الآمنين، ودور العبادة والسياح الأبرياء في سريلانكا".وأضافت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه "هذا العمل الوحشي غير المبرر بمثابة اعتداء على الإنسانية والعالم أجمع".وقدمت حركة حماس التعازي الحارة لأسر الضحايا ولشعب سريلانكا، معبرة عن تضامنها الكامل معهم.يذكر أن عدة تفجيرات وقعت بصورة متزامنة واستهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، مما تسبب وقوع ما لا يقل عن 215 قتيلا و450 جريحا، في وقت فرضت فيه السلطات حظر تجول، ووصفت التفجيرات بـ"أعمال إرهابية".